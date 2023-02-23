Marian Tarsa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marian Tarsa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marian Tarsa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marian Tarsa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marian Tarsa 16 Nisan 1998 tarihinde Vaslui şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Marian Târşă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marian Tarsa Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marian Tarsa'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marian Tarsa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marian Tarsa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marian Tarsa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marian Tarsa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2017 yılında FC Botosani

12 Ocak 2018 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2018 yılında FC Botosani

1 Temmuz 2021 yılında ACSM Poli Iasi

16 Şubat 2022 yılında V. Colonesti

1 Temmuz 2022 yılında Metalul Buzau

19 Ocak 2023 yılında SSU Poli

Marian Tarsa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marian Tarsa şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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