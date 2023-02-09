Mariano Andujar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Andujar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Andujar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Andujar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Andujar 30 Temmuz 1983 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mariano Gonzalo Andújar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Andujar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Capital yapmaktadır. Mariano Andujar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata takımına 25 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Mariano Andujar'nin Club Estudiantes de La Plata ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Andujar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marianoandujar21/

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Mariano Andujar Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Andujar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mariano Andujar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Andujar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Huracán

1 Temmuz 2005 yılında Palermo

30 Haziran 2006 yılında Huracán

1 Temmuz 2006 yılında Estudiantes

1 Temmuz 2009 yılında Catania

20 Ocak 2012 yılında Estudiantes

30 Haziran 2012 yılında Catania

1 Temmuz 2014 yılında Napoli

8 Eylül 2015 yılında Estudiantes

30 Haziran 2016 yılında Napoli

25 Temmuz 2016 yılında Estudiantes

Mariano Andujar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Andujar şuan Club Estudiantes de La Plata takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mariano Andujar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin takımında 23 numaralı formasıyla 6 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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