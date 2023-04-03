Mariano Ascacibar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Ascacibar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Ascacibar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Ascacibar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Ascacibar 19 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Ascacibar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Seven Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına - tarihinde katılmıştır. Mariano Ascacibar'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariano Ascacibar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Ascacibar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Ascacibar şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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