Mariano Barbieri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Barbieri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Barbieri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Barbieri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Barbieri 29 Kasım 1990 tarihinde Chivilcoy şehrinde doğmuştur. 1,63 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Mariano Omar Barbieri şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Barbieri Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Barbieri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mariano Barbieri'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mariano Barbieri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Barbieri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mariano Barbieri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Barbieri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2013 yılında CD Morón

30 Haziran 2014 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2014 yılında Defensa

31 Aralık 2015 yılında Club Flandria

8 Ocak 2016 yılında Arsenal Sarandí

11 Temmuz 2016 yılında Belgrano

21 Şubat 2018 yılında La Calera

31 Aralık 2018 yılında Belgrano

15 Ocak 2019 yılında CD Iquique

31 Aralık 2019 yılında Belgrano

14 Ocak 2020 yılında San Luis

31 Aralık 2020 yılında Belgrano

26 Şubat 2021 yılında Quilmes

17 Ocak 2022 yılında GyE Mendoza

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Mariano Barbieri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Barbieri şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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