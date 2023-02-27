Mariano Barreda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Barreda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Barreda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Mariano Barreda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Mariano Barreda 7 Haziran 2003 tarihinde Arequipa şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Mariano Barreda Botto şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Mariano Barreda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mariano Barreda'nin FBC Melgar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Mariano Barreda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Mariano Barreda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında FBC Melgar II
1 Ocak 2023 yılında FBC Melgar
Mariano Barreda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Mariano Barreda şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.