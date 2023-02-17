Mariano Bettini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Bettini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Bettini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Bettini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Bettini 19 Ocak 1996 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Bettini Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Bettini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Alvarado futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Alvarado takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mariano Bettini'nin Club Atlético Alvarado ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariano Bettini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Bettini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariano Bettini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Bettini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Atlanta

1 Temmuz 2019 yılında Tristan Suarez

1 Ocak 2023 yılında CA Alvarado

Mariano Bettini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Bettini şuan Club Atlético Alvarado takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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