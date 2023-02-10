Mariano Bittolo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Bittolo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Bittolo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Bittolo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Bittolo 24 Nisan 1990 tarihinde Morón şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mariano Ezequiel Bíttolo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Bittolo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Squadra Management Deportivo yapmaktadır. Mariano Bittolo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Argentinos Juniors futbol takımında oynamaktadır. Argentinos Juniors takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mariano Bittolo'nin Argentinos Juniors ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Bittolo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Bittolo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Mariano Bittolo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Bittolo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Vélez Sarsfield

2 Temmuz 2013 yılında CA Colón

16 Temmuz 2015 yılında Atromitos Athen

24 Ocak 2017 yılında Córdoba CF

7 Ağu 2017 yılında Albacete

28 Temmuz 2018 yılında Newell's

25 Ocak 2022 yılında Argentinos Jrs.

Mariano Bittolo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Bittolo şuan Argentinos Juniors takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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