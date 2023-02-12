Mariano Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mariano Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mariano Diaz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mariano Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mariano Diaz

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Diaz 1 Ağu 1993 tarihinde Premià de Mar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Dominik Cumhuriyeti,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mariano Díaz Mejía şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Mariano Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 29 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Mariano Diaz'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marianodiaz7

http://www.instagram.com/marianodiazmejia/

Mariano Diazboyu ve yaşı kaç

Mariano Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mariano Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Badalona U19

17 Ekim 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2016 yılında Real

1 Temmuz 2017 yılında Olimpik Lyon

29 Ağu 2018 yılında Real

Mariano Diaz kimdir

Mariano Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Diaz şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RCD Espanyol (2002–2006), CE Premià (2006–2008), Sánchez Llibre (2008–2009), CF Badalona (2009-2011), Real Madrid (2011-2012)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mariano Diaz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Son Haberler
Andoni Zubiaurre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andoni Zubiaurre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andoni Zubiaurre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andoni Zubiaurre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Remiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Remiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alex Remiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Remiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Memphis Depay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memphis Depay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Memphis Depay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Memphis Depay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alvaro Morata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alvaro Morata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Naci Görür'ün dilinde tüy bitti! Deprem beklenen yerleri ve illeri tek tek açıkladı: "İstanbul'da 7.5 deprem bekliyoruz"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! AK Partili Hüseyin Yayman'ın sözleri içimize oturdu: "Ağlamamak elde değil gözyaşlarımızın pınarları kurudu"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Türkiye'ye yardım göndermek için borç aldı! Azerbaycanlı Hikmet dede içimizi ısıttı: "Türkiye bekleyemez, şimdi göndermeliyim"
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde siyaset yaptı: "Bürokratlar çalışmak istiyorlar, ama önlerine engeller konuyor"
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?