Mariano Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Diaz 1 Ağu 1993 tarihinde Premià de Mar şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Dominik Cumhuriyeti,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mariano Díaz Mejía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Mariano Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 29 Ağu 2018 tarihinde katılmıştır. Mariano Diaz'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/marianodiaz7

http://www.instagram.com/marianodiazmejia/

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Mariano Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 22.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mariano Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Badalona U19

17 Ekim 2011 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2012 yılında Real Madrid C

1 Temmuz 2014 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2016 yılında Real

1 Temmuz 2017 yılında Olimpik Lyon

29 Ağu 2018 yılında Real

Mariano Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Diaz şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

RCD Espanyol (2002–2006), CE Premià (2006–2008), Sánchez Llibre (2008–2009), CF Badalona (2009-2011), Real Madrid (2011-2012)

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