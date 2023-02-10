Mariano Mino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Mino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Mino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Mino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Mino 28 Mart 1994 tarihinde Mercedes şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alan Mariano Miño şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Mino Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EliteSportsManagement yapmaktadır. Mariano Mino, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Belgrano futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Belgrano takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Mariano Mino'nin Club Atlético Belgrano ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Mariano Mino Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Mino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 425 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariano Mino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Mino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Boca Unidos

31 Temmuz 2017 yılında Bilinmiyor

22 Ağu 2017 yılında Sud America

15 Mart 2018 yılında Toronto FC II

20 Nisan 2018 yılında Toronto

30 Haziran 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2018 yılında Villa Dálmine

1 Temmuz 2019 yılında Agropecuario

5 Mart 2021 yılında Belgrano

Mariano Mino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Mino şuan Club Atlético Belgrano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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