Mariano Monllor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Monllor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Monllor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Monllor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Monllor 28 Şubat 1989 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Monllor Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Monllor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mariano Monllor'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Monllor Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Monllor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariano Monllor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Monllor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dock Sud

1 Temmuz 2016 yılında Acassuso CF

1 Temmuz 2018 yılında Barracas C.

10 Ocak 2022 yılında Def. Belgrano

1 Ocak 2023 yılında San Martín (SJ)

Mariano Monllor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Monllor şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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