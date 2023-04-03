Mariano Penepil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Penepil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Penepil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Penepil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Penepil 29 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Penepil Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Ferro Carril Oeste II futbol takımında oynamaktadır. Club Ferro Carril Oeste II takımına - tarihinde katılmıştır. Mariano Penepil'nin Club Ferro Carril Oeste II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariano Penepil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Penepil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariano Penepil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Penepil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Penepil şuan Club Ferro Carril Oeste II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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