Mariano Peralta Bauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Peralta Bauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Peralta Bauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Peralta Bauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Peralta Bauer 20 Şubat 1998 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Peralta Bauer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Peralta Bauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mariano Peralta Bauer'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mariano Peralta Bauer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/peraltamariano7/

Mariano Peralta Bauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Peralta Bauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mariano Peralta Bauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Peralta Bauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2020 yılında San Lorenzo

14 Şubat 2022 yılında CA Unión

31 Aralık 2022 yılında San Lorenzo

Mariano Peralta Bauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Peralta Bauer şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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