Mariano Puch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Puch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Puch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Puch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Puch 13 Ağu 1990 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Mariano Damián Puch şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Puch Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Puch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mariano Puch'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariano Puch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Puch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mariano Puch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Puch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Nueva Chicago

1 Ocak 2016 yılında GyE Mendoza

8 Temmuz 2016 yılında Rafaela

1 Ocak 2017 yılında Los Andes

1 Ağu 2017 yılında Club Flandria

1 Temmuz 2018 yılında Almagro

1 Temmuz 2019 yılında Comunicaciones

26 Ağu 2020 yılında Club Flandria

1 Ocak 2023 yılında Chaco For Ever

Mariano Puch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Puch şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Nueva Chicago (-2014)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.