Mariano Rivadeneira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Rivadeneira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Rivadeneira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Rivadeneira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Rivadeneira 20 Kasım 1996 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Rivadeneira Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Rivadeneira, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Villa Dálmine futbol takımında oynamaktadır. Club Villa Dálmine takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mariano Rivadeneira'nin Club Villa Dálmine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariano Rivadeneira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mariano Rivadeneira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Mariano Rivadeneira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Rivadeneira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında CSD San Jorge

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Şubat 2021 yılında Sol de Mayo

1 Kasım 2021 yılında General Roca

1 Şubat 2022 yılında Sol de Mayo

1 Ocak 2023 yılında Villa Dálmine

Mariano Rivadeneira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Rivadeneira şuan Club Villa Dálmine takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.