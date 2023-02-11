Mariano Santiago kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mariano Santiago Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mariano Santiago adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mariano Santiago Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mariano Santiago 31 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mariano Santiago Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mariano Santiago, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Almirante Brown futbol takımında oynamaktadır. Club Almirante Brown takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mariano Santiago'nin Club Almirante Brown ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mariano Santiago Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mariano Santiago isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mariano Santiago Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mariano Santiago futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Almirante Brown

Mariano Santiago Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mariano Santiago şuan Club Almirante Brown takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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