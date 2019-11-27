İstanbul11 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Maribor - VakıfBank: 0-3

Maribor - VakıfBank: 0-3

MARİBOR: Stoljiljkovic, Sobocan 9, Bracko 4, Kosenina 6, Lorber, 9 Pintar 7, Pahor (L), Milosic

Maribor - VakıfBank: 0-3

SALON: Sportna Dvorana Ljudski Vrt

HAKEMLER: Kenneth Aro (Finlandiya), Igor Schimpl (Slovakya)

MARİBOR: Stoljiljkovic, Sobocan 9, Bracko 4, Kosenina 6, Lorber, 9 Pintar 7, Pahor (L), Milosic

VAKIFBANK: Gabi 7, Zehra 7, Haak 19, Meliha 5, Milena 7, Maja 5, Gizem (L), Cansu 1, Gözde 1, Ebrar 9

SETLER: 13-25, 17-25, 14-25

SÜRE: 61 dakika (21', 21', 19')

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Nova KBM Branik Maribor'u deplasmanda 13-25, 17-25 ve 14-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Sportna Dvorana Ljudski Vrt Salonu'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı-siyahlılar B Grubu'ndaki ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.

VakıfBank, gruptaki üçüncü karşılaşmasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad'la 17 Aralık Salı günü TSİ 18:00'de deplasmanda karşılaşacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA

HABERE YORUM KAT