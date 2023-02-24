Marijan Cavar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Cavar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marijan Cavar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marijan Cavar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marijan Cavar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Cavar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marijan Cavar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Cavar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marijan Cavar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marijan Cavar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marijan Cavar 2 Şubat 1998 tarihinde Rama Prozor şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marijan Ćavar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marijan Cavar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOOLD Soccer Agency yapmaktadır. Marijan Cavar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Siroki Brijeg futbol takımında oynamaktadır. NK Siroki Brijeg takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Marijan Cavar'nin NK Siroki Brijeg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marijan Cavar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mcavar_42/

Marijan Cavar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marijan Cavar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Marijan Cavar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marijan Cavar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağustos 2014 yılında Zr. Mostar U19

1 Temmuz 2017 yılında Zrinjski Mostar

19 Ocak 2018 yılında E. Frankfurt

31 Ağustos 2018 yılında NK Osijek

30 Haziran 2019 yılında E. Frankfurt

14 Ocak 2021 yılında Greuther Fürth

17 Ağustos 2021 yılında Siroki Brijeg

Marijan Cavar kimdir

Marijan Cavar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marijan Cavar şuan NK Siroki Brijeg takımında oynamakta ve 42 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Rama (2008-2013), HNK Branitelj Mostar (2013-2014), HSK Zrinjski Mostar (2014-2017)

Marijan Cavar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 3 numaralı formasıyla 29 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 10 numaralı formasıyla 1 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marijan Cavar nereli

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