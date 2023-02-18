Marijan Coric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Coric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marijan Coric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marijan Coric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marijan Coric 6 Şubat 1995 tarihinde Čapljina şehrinde doğmuştur. 2,04 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marijan Ćorić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marijan Coric Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alex Global Sports yapmaktadır. Marijan Coric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marijan Coric'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marijan Coric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marijan Coric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marijan Coric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marijan Coric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Şubat 2006 yılında Istra 1961 Jgd

1 Temmuz 2010 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2012 yılında Istra 1961 U19

31 Ağu 2013 yılında Parma U19

30 Haziran 2014 yılında Istra 1961 U19

1 Temmuz 2014 yılında Parma

11 Mart 2015 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2015 yılında Spezia Calcio

1 Şubat 2016 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2016 yılında Parma

31 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

17 Şubat 2017 yılında NK Istra

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

5 Ekim 2018 yılında NK Kustosija

20 Mart 2019 yılında Palanga

16 Ağu 2019 yılında NK Uljanik

1 Temmuz 2020 yılında TEC

23 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2021 yılında FC Llapi

9 Ağu 2022 yılında NK Opatija

18 Ocak 2023 yılında NK Istra

Marijan Coric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marijan Coric şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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