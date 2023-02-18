Marijan Jukicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Jukicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marijan Jukicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marijan Jukicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marijan Jukicic 22 Haziran 1999 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marijan Jukičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marijan Jukicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marijan Jukicic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Orijent Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Orijent Rijeka takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marijan Jukicic'nin HNK Orijent Rijeka ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marijan Jukicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marijan Jukicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marijan Jukicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marijan Jukicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Opatija U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Opatija U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Opatija

4 Temmuz 2022 yılında NK Orijent 1919

Marijan Jukicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marijan Jukicic şuan HNK Orijent Rijeka takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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