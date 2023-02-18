Marijan Orsolic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marijan Orsolic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marijan Orsolic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marijan Orsolic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marijan Orsolic 7 Nisan 1998 tarihinde Slavonski Brod şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marijan Oršolić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marijan Orsolic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marijan Orsolic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Marijan Orsolic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marijan Orsolic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marijan Orsolic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marijan Orsolic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marijan Orsolic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağu 2013 yılında Cibalia U17

1 Temmuz 2015 yılında Cibalia U19

1 Temmuz 2017 yılında Cibalia

Marijan Orsolic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marijan Orsolic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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