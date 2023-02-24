Marin Abazaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Abazaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Abazaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Abazaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Abazaj 31 Mart 2001 tarihinde Pogradec şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Abazaj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Abazaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 20 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Abazaj'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marin Abazaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Abazaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Abazaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Abazaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2015 yılında Pogradeci U19

12 Eylül 2019 yılında KF Tirana U19

2 Ekim 2020 yılında KF Pogradeci

7 Ağustos 2021 yılında FK Dinamo

11 Ocak 2022 yılında KF Pogradeci

20 Ağustos 2022 yılında FK Bylis

Marin Abazaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Abazaj şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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