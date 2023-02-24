Marin Anicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Anicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Anicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Anicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Anicic 17 Ağustos 1989 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Aničić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Anicic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SC SPORT yapmaktadır. Marin Anicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Anicic'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Marin Anicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Anicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marin Anicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Anicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Zrinjski Mostar

5 Şubat 2014 yılında FC Astana

2 Ağustos 2019 yılında Konyaspor

1 Temmuz 2022 yılında FK Sarajevo

Marin Anicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Anicic şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marin Anicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

HSK Zrinjski Mostar

Bosna-Hersek U21 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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