Marin Belancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Belancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Belancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Belancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Belancic 12 Ocak 2001 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Belančić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Belancic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Marin Belancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Cibalia Vinkovci futbol takımında oynamaktadır. HNK Cibalia Vinkovci takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Marin Belancic'nin HNK Cibalia Vinkovci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marin Belancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Belancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Belancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Belancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Istra 1961 Jgd

1 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka Jgd

8 Ağu 2016 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U19

16 Ağu 2019 yılında Istra 1961 U19

1 Ocak 2020 yılında Marina Ragusa

25 Şubat 2021 yılında NK Uljanik

19 Temmuz 2021 yılında NK Opatija

4 Ağu 2022 yılında Hrv Dragovoljac

1 Şubat 2023 yılında Cibalia

Marin Belancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Belancic şuan HNK Cibalia Vinkovci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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