Marin Budimir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Budimir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Budimir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Budimir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Budimir 3 Ekim 2003 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Budimir Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Budimir, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Budimir'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marin Budimir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Budimir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Budimir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Budimir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2015 yılında RNK Split Alt.

4 Ağu 2017 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk U17

9 Ağu 2019 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2020 yılında NK Solin U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Solin

Marin Budimir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Budimir şuan NK Solin takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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