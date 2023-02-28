Marin Caruntu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Caruntu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Caruntu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Caruntu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Caruntu 28 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Marin Căruntu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Caruntu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Easy Progress yapmaktadır. Marin Caruntu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Caruntu'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marin Caruntu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/marincaruntu/

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Marin Caruntu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Caruntu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Marin Caruntu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Caruntu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2019 yılında Dacia Buiucani

26 Ağustos 2021 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2022 yılında Sfintul Gheor.

Marin Caruntu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Caruntu şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Marin Caruntu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U19 takımında 16 numaralı formasıyla 10 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U18 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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