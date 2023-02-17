Marin Cavar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Cavar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Cavar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Cavar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Cavar 18 Haziran 1999 tarihinde Horgen şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İsviçre,Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Cavar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AK Sport Management yapmaktadır. Marin Cavar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Brühl SG futbol takımında oynamaktadır. SC Brühl SG takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marin Cavar'nin SC Brühl SG ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Cavar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Cavar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Cavar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Cavar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U21

1 Ağu 2017 yılında Winterthur U21

30 Haziran 2018 yılında FC Zürich U21

1 Ocak 2019 yılında FC Winterthur

31 Temmuz 2019 yılında Chievo Verona

3 Ağu 2021 yılında FC Winterthur

31 Ağu 2022 yılında SC Brühl SG

31 Aralık 2022 yılında FC Winterthur

31 Ocak 2023 yılında SC Brühl SG

Marin Cavar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Cavar şuan SC Brühl SG takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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