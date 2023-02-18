Marin Jonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Jonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Jonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Jonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Jonjic 27 Eylül 1991 tarihinde Imotski şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Jonjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Jonjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marin Jonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Jonjic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marin Jonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Jonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Jonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Jonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Haziran 2012 yılında Warriors Res.

1 Ocak 2013 yılında HNK Gorica

19 Ağu 2013 yılında NK Imotski

28 Eylül 2013 yılında HBDNK Mosor

3 Kasım 2014 yılında NK Kamen

18 Ocak 2022 yılında Croat. Zmijavci

Marin Jonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Jonjic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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