Marin Karamarko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Karamarko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Karamarko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Karamarko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Karamarko 14 Nisan 1998 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Karamarko Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Karamarko, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 18 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Karamarko'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marin Karamarko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Karamarko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Karamarko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Karamarko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2012 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Hajduk U17

24 Ağu 2015 yılında NK OSK Otok

31 Aralık 2015 yılında Hajduk U19

19 Ağu 2016 yılında NK OSK Otok

17 Şubat 2017 yılında NK Val

19 Şubat 2018 yılında RNK Split

13 Temmuz 2018 yılında GOSK Gabela

3 Temmuz 2019 yılında NS Mura

18 Ağu 2022 yılında TSV Hartberg

Marin Karamarko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Karamarko şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Marin Karamarko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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