Marin Lausic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Lausic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marin Lausic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marin Lausic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marin Lausic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Lausic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Lausic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Lausic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Lausic 26 Haziran 2001 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Laušić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Lausic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4 Sports yapmaktadır. Marin Lausic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Maribor futbol takımında oynamaktadır. NK Maribor takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Lausic'nin NK Maribor ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Marin Lausicboyu ve yaşı kaç

Marin Lausic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Lausic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Marin Lausic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Lausic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Ağu 2014 yılında Hajduk Alt.

1 Temmuz 2016 yılında Hajduk U17

4 Ağu 2017 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2018 yılında NK Solin U19

23 Ağu 2019 yılında Sl. Belupo U19

30 Temmuz 2020 yılında NK Solin

30 Haziran 2021 yılında Slaven Belupo

1 Ağu 2022 yılında NK Maribor

Marin Lausic kimdir

Marin Lausic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Lausic şuan NK Maribor takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Marin Lausic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 11 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Marin Lausic nereli

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