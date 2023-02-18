Marin Leovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Leovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marin Leovac kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marin Leovac ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marin Leovac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Leovac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Leovac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Leovac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Leovac 7 Ağu 1988 tarihinde Jajce şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Leovac Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Marin Leovac, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Osijek futbol takımında oynamaktadır. NK Osijek takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Leovac'nin NK Osijek ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Leovacboyu ve yaşı kaç

Marin Leovac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Leovac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marin Leovac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Leovac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2001 yılında USV Oed/Zeillern Altyapı

1 Temmuz 2002 yılında Austria U19

1 Temmuz 2007 yılında A. Vienna Res.

1 Temmuz 2009 yılında Austria Wien

31 Ocak 2014 yılında HNK Rijeka

11 Ağu 2015 yılında PAOK

12 Şubat 2018 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2018 yılında PAOK

13 Temmuz 2018 yılında Dinamo Zagreb

27 Ocak 2022 yılında NK Osijek

Marin Leovac kimdir

Marin Leovac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Leovac şuan NK Osijek takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sportunion Aschbach (ab 7/1997), USV Oed/Zeillern, Austria Wien

Marin Leovac Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 22 numaralı formasıyla 12 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Marin Leovac nereli

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