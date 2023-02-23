Marin Ljubic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Ljubic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Ljubic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Ljubic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Ljubic 18 Ekim 1997 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Ljubić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Ljubic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZM Sport Management yapmaktadır. Marin Ljubic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Lahti futbol takımında oynamaktadır. FC Lahti takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marin Ljubic'nin FC Lahti ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Ljubic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Ljubic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Ljubic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Ljubic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2014 yılında Hajduk Split II

15 Şubat 2016 yılında Primorac 1929

30 Haziran 2016 yılında Hajduk Split II

13 Şubat 2017 yılında NK Val

30 Haziran 2017 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2018 yılında Hajduk Split

1 Şubat 2021 yılında İstanbulspor

1 Şubat 2022 yılında NS Mura

30 Haziran 2022 yılında İstanbulspor

8 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2023 yılında FC Lahti

Marin Ljubic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Ljubic şuan FC Lahti takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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