Marin Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marin Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marin Ljubicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marin Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Ljubicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Ljubicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Ljubicic 28 Şubat 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Ljubičić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Ljubicic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Stars & Friends yapmaktadır. Marin Ljubicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Marin Ljubicic'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Marin Ljubicicboyu ve yaşı kaç

Marin Ljubicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Ljubicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Marin Ljubicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Ljubicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk U19

7 Ocak 2021 yılında Hajduk Split

1 Temmuz 2022 yılında LASK

31 Aralık 2022 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2023 yılında LASK

Marin Ljubicic kimdir

Marin Ljubicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Ljubicic şuan LASK takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Marin Ljubicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Marin Ljubicic nereli

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