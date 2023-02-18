Marin Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Ljubicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Ljubicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Ljubicic 15 Haziran 1988 tarihinde Metkovic şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Ljubičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Ljubicic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BSA yapmaktadır. Marin Ljubicic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Ljubicic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marin Ljubicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Ljubicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Ljubicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Ljubicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2006 yılında Hajduk Split

31 Ağu 2008 yılında NK Zadar

22 Ocak 2010 yılında Hajduk Split

3 Temmuz 2011 yılında SK Tavriya

1 Eylül 2014 yılında Puskás AFC

22 Ocak 2015 yılında Dunajska Streda

25 Ağu 2018 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

5 Mart 2021 yılında FK Senica

7 Eylül 2021 yılında SKF Sered

4 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

Marin Ljubicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Ljubicic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marin Ljubicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Metković, NK Neretva, Hajduk Split

Hırvatistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 17 Kasım 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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