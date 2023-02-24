Marin Magdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Magdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Magdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Magdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Magdic 13 Nisan 1999 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marin Magdić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Magdic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ankos yapmaktadır. Marin Magdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 5 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Marin Magdic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Magdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Magdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Magdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Magdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2016 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek II

15 Şubat 2019 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2019 yılında NK Osijek II

5 Şubat 2021 yılında Zrinjski Mostar

Marin Magdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Magdic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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