Marin Petkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Petkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Petkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Petkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Petkov 2 Ekim 2003 tarihinde Etropole şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Марин Пламенов Петков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Petkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11extra yapmaktadır. Marin Petkov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Marin Petkov'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Marin Petkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/petkov_8/

Marin Petkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Petkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marin Petkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Petkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Levski Sofia

Marin Petkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Petkov şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marin Petkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Levski Sofia

Bulgaristan takımında 22 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Bulgaristan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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