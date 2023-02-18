Marin Pilj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Pilj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Pilj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Pilj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Pilj 3 Aralık 1996 tarihinde Osijek şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Pilj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marjan Sisic yapmaktadır. Marin Pilj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Pilj'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Pilj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Pilj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Pilj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Pilj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2016 yılında NK Novigrad

26 Ocak 2018 yılında NK Osijek II

1 Temmuz 2018 yılında NK Osijek

15 Ocak 2022 yılında NK Olimpija

1 Eylül 2022 yılında NK Varazdin

Marin Pilj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Pilj şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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