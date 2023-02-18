Marin Rantasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Rantasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Rantasa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Rantasa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Rantasa 22 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Rantasa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Rantasa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marin Rantasa'nin ND Beltinci ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Rantasa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Rantasa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Rantasa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Rantasa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2021 yılında Beltinci

Marin Rantasa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Rantasa şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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