Marin Ravlija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Ravlija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Ravlija adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Ravlija Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Ravlija 2 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Ravlija Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marin Ravlija, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Vorwärts Steyr futbol takımında oynamaktadır. SK Vorwärts Steyr takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Marin Ravlija'nin SK Vorwärts Steyr ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Ravlija Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Ravlija isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Marin Ravlija Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Ravlija futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2016 yılında Edelweiß Jug.

8 Ağu 2017 yılında FAL U15

1 Temmuz 2018 yılında FAL U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA OÖ U18

21 Temmuz 2021 yılında Vorwärts Steyr

Marin Ravlija Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Ravlija şuan SK Vorwärts Steyr takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASKÖ Ebelsberg Linz (10/2010-), Union Edelweiß Linz, LASK Linz

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.