Marin Soticek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Soticek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Soticek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Soticek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Soticek 18 Eylül 2004 tarihinde Novo Mesto şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Marin Šotiček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Soticek Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Marin Soticek, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Soticek'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marin Soticek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Soticek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Soticek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Soticek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2016 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2019 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2021 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

Marin Soticek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Soticek şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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