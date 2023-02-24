Marin Topic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Topic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Topic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Topic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Topic 7 Şubat 2001 tarihinde München şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Marin Matej Topić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Topic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Marin Topic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marin Topic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Topic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Topic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Topic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Topic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2012 yılında TSV 1860 Alt.

3 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

13 Temmuz 2015 yılında Rosenheim Alt.

15 Temmuz 2016 yılında DFI Bad Aibling

23 Ocak 2017 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

2 Ekim 2018 yılında NK Inter Z. U19

16 Eylül 2020 yılında NK Lokomotiva

12 Ekim 2020 yılında Croat. Zmijavci

30 Haziran 2021 yılında NK Lokomotiva

9 Ağustos 2021 yılında Jadran LP

30 Haziran 2022 yılında NK Lokomotiva

5 Temmuz 2022 yılında Zrinjski Mostar

Marin Topic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Topic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 87 numaralı formayı giymektedir.

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