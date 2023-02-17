Marin Wiskemann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marin Wiskemann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marin Wiskemann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marin Wiskemann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marin Wiskemann 6 Kasım 1997 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. İsviçre,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marin Wiskemann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11 Friends GmbH yapmaktadır. Marin Wiskemann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Cham futbol takımında oynamaktadır. SC Cham takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Marin Wiskemann'nin SC Cham ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marin Wiskemann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marin Wiskemann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marin Wiskemann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marin Wiskemann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Unterstrass

1 Şubat 2018 yılında SV Höngg

1 Temmuz 2020 yılında SC Cham

Marin Wiskemann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marin Wiskemann şuan SC Cham takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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