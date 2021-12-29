Marina ne demek, TDK'ya göre Marina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Marina ne demek? Marina TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi marina kelimesi. Peki marina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre marina nedir, marina kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MARİNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Marina kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Marina kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre marina kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yat limanı

