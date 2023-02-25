Maringlen Stana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maringlen Stana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maringlen Stana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maringlen Stana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maringlen Stana 27 Ocak 1994 tarihinde Mat şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maringlen Stana Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Burreli futbol takımında oynamaktadır. KS Burreli takımına 11 Eylül 2015 tarihinde katılmıştır. Maringlen Stana'nin KS Burreli ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maringlen Stana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maringlen Stana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maringlen Stana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maringlen Stana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Eylül 2015 yılında KS Burreli

Maringlen Stana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maringlen Stana şuan KS Burreli takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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