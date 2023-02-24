Marinko Rastoka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marinko Rastoka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marinko Rastoka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marinko Rastoka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marinko Rastoka 3 Ekim 1991 tarihinde Prijedor şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marinko Rastoka Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FOW yapmaktadır. Marinko Rastoka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Omarska futbol takımında oynamaktadır. FK Omarska takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marinko Rastoka'nin FK Omarska ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marinko Rastoka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marinko Rastoka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marinko Rastoka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marinko Rastoka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Rudar Prijedor

25 Temmuz 2014 yılında S. Novi Grad

14 Temmuz 2015 yılında Wernberg

18 Şubat 2016 yılında Rudar Prijedor

15 Temmuz 2016 yılında FK Olimpik

23 Ocak 2017 yılında Br. Gracanica

13 Temmuz 2017 yılında Travnik

1 Temmuz 2018 yılında TOSK Tesanj

1 Temmuz 2019 yılında Sloboda Tuzla

1 Ocak 2020 yılında Rudar Prijedor

5 Şubat 2021 yılında Zvijezda G.

23 Temmuz 2021 yılında Simm-Bau

14 Şubat 2022 yılında TOSK Tesanj

15 Temmuz 2022 yılında FK Omarska

Marinko Rastoka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marinko Rastoka şuan FK Omarska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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