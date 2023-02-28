Marino Arzamendia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marino Arzamendia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marino Arzamendia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marino Arzamendia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marino Arzamendia 19 Ocak 1998 tarihinde San Ignacio Misiones şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Marino Osmar Arzamendia Espinoza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marino Arzamendia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Marino Arzamendia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Marino Arzamendia'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Marino Arzamendia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marino Arzamendia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marino Arzamendia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marino Arzamendia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Olimpia

1 Ocak 2018 yılında CD Santaní

31 Aralık 2018 yılında Olimpia

1 Ocak 2019 yılında Luqueño

31 Aralık 2019 yılında Olimpia

1 Ocak 2020 yılında 12 de Octubre

14 Ekim 2020 yılında Olimpia

15 Ekim 2020 yılında CS San Lorenzo

31 Aralık 2020 yılında Olimpia

Marino Arzamendia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marino Arzamendia şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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