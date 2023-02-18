Marino Bulat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marino Bulat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Marino Bulat kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Marino Bulat ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Marino Bulat kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marino Bulat Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marino Bulat adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marino Bulat Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marino Bulat 26 Haziran 1999 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marino Bulat Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Batz & Bialas Young Talents yapmaktadır. Marino Bulat, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Varazdin futbol takımında oynamaktadır. NK Varazdin takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marino Bulat'nin NK Varazdin ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Marino Bulatboyu ve yaşı kaç

Marino Bulat Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marino Bulat isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Marino Bulat Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marino Bulat futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında RNK Split U17

31 Ağu 2015 yılında Dugopolje U17

15 Şubat 2016 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2016 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2017 yılında RNK Split

23 Şubat 2018 yılında NK Omladinac

13 Ağu 2018 yılında Zagora Unesic

7 Şubat 2020 yılında Rudar Labin

29 Temmuz 2021 yılında Croat. Zmijavci

14 Temmuz 2022 yılında NK Varazdin

Marino Bulat kimdir

Marino Bulat Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marino Bulat şuan NK Varazdin takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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Marino Bulat nereli

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