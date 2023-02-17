Marinus Due Grandt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marinus Due Grandt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marinus Due Grandt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marinus Due Grandt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marinus Due Grandt 24 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marinus Brandt Grandt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marinus Due Grandt Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NSM yapmaktadır. Marinus Due Grandt, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hilleröd Fodbold futbol takımında oynamaktadır. Hilleröd Fodbold takımına 1 Ekim 2017 tarihinde katılmıştır. Marinus Due Grandt'nin Hilleröd Fodbold ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marinus Due Grandt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marinus Due Grandt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marinus Due Grandt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marinus Due Grandt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FCN Altyapı

1 Temmuz 2013 yılında AB Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında Hilleröd F U19

1 Ekim 2017 yılında Hilleröd F

Marinus Due Grandt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marinus Due Grandt şuan Hilleröd Fodbold takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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