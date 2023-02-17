Marinus Larsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marinus Larsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marinus Larsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marinus Larsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marinus Larsen 30 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Marinus Frederik Løvgren Larsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marinus Larsen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Marinus Larsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Marinus Larsen'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Marinus Larsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marinus Larsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Marinus Larsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marinus Larsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF U17

1 Temmuz 2020 yılında Bröndby IF U19

1 Temmuz 2022 yılında Bröndby IF

Marinus Larsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marinus Larsen şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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