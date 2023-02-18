Mario Babic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Babic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Babic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Babic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Babic 3 Temmuz 1992 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Mario Babić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Babic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mario Babic, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Kustosija Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Kustosija Zagreb takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Mario Babic'nin NK Kustosija Zagreb ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Babic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Babic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Babic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Babic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2007 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2009 yılında NK Zagreb U19

30 Temmuz 2010 yılında Din. Zagreb U19

12 Ağu 2011 yılında Radnik Sesvete

30 Haziran 2013 yılında Dinamo Zagreb

16 Ağu 2013 yılında NK Istra

30 Temmuz 2014 yılında Rudar Velenje

11 Ağu 2016 yılında AFC Tubize

7 Temmuz 2018 yılında Siroki Brijeg

5 Ağu 2019 yılında Tabor Sezana

24 Şubat 2021 yılında Sambenedettese

19 Ağu 2021 yılında NK Sesvete

9 Şubat 2022 yılında NK Kustosija

Mario Babic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Babic şuan NK Kustosija Zagreb takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Mario Babic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Eylül 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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