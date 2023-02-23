Mario Balica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mario Balica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mario Balica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mario Balica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mario Balica 14 Ağustos 2006 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mario Balica Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına - tarihinde katılmıştır. Mario Balica'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mario Balica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mario Balica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mario Balica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mario Balica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mario Balica şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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